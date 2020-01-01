Евсеев: «Уфа» проиграла потому, что «Краснодар» забил два мяча

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал поражение команды в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром" (0:2). В источнике