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Евсеев: «К кому-то утром приходят белочки, а к „Уфе“ — люди в белом»
Sportbox.RU
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал об очередной, четвертой сдаче командой тестов на коронавирус.В источнике
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«К кому-то утром приходит белочка, а к нам — люди в белом». Евсеев — о тестах на коронавирус

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Евсеев: к кому-то утром в воскресенье приходят белочки, а к «Уфе» - люди в белом

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