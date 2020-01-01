Евсеев: Малком ни в чём не уступает Халку и Витселю

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в прямом эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА в «инстаграме» «Чемпионата» поделился мнением об уровне легионеров Российской Премьер-Лиги. В источнике