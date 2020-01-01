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Евсеев: Малком ни в чём не уступает Халку и Витселю
Zenit-fk.ru
  • Zenit-fk.ru
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в прямом эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА в «инстаграме» «Чемпионата» поделился мнением об уровне легионеров Российской Премьер-Лиги.В источнике
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Легендарный защитник сборной России назвал в РПЛ игрока уровня Халка и Витселя

Спорт уик-энд 13:13
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Евсеев: Малком ни в чём не уступает Халку и Витселю

Чемпионат 12:24
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