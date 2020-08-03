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Евсеев: Шесть человек ушли из «Уфы» по разным причинам
Газета.Ru
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о подготовке команды к новому сезону, старт которого запланирован уже на 8 августа.В источнике
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Евсеев раскрыл трансферные планы «Уфы»

ProstoProSport 04:10 
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Евсеев рассказал о подготовке «Уфы» к новому сезону

ГЛАС.RU 03:34
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Евсеев: Шесть человек ушли из «Уфы» по разным причинам

Нева Спорт 03:32
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