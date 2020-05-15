Евсеев: «Уфа» начнет тренировочный процесс 18 мая

Если "Уфа" ставит стратегическую задачу играть в еврокубках, то к такому ритму надо привыкать. 18-го собираемся, сдаем анализ на коронавирус и приступаем к тренировкам.