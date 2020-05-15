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Газета.RuГазета.Ru
Евсеев: «Уфа» начнет тренировочный процесс 18 мая
Soccernews.ru
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Если "Уфа" ставит стратегическую задачу играть в еврокубках, то к такому ритму надо привыкать. 18-го собираемся, сдаем анализ на коронавирус и приступаем к тренировкам.В источнике
Подробнее о событии
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«Уфа» возобновит тренировки 18-го мая

REGNUM 18:48
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Евсеев: «Уфа» начнет тренировочный процесс 18 мая

Газета.Ru 16:29
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Футболисты «Уфы» приступят к тренировкам 18 мая

Metaratings 16:08
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