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Евсеев: «Уфа» проиграла потому, что «Краснодар» забил два мяча
Евро-футбол.ру
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Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал поражение команды в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром" (0:2).В источнике
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«Если бы Беленов отбил и второй пенальти, я думаю, что краснодарцы били бы до конца». «Краснодар» снова перевернул матч с «Уфой»

Горобзор.ру 14:48
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Евсеев о пенальти: «Если бы Беленов еще отбил, то били бы еще — до конца»

Sports.ru 10:57
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Евсеев: если бы Беленов и во второй раз отбил пенальти, «Краснодар» бил бы ещё

Чемпионат 11:47
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