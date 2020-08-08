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Евсеев: «Уфа» словно не вышла на второй тайм матча с «Краснодаром»
Газета.Ru
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Футболисты "Уфы" в начале второго тайма матча с "Краснодаром" вышли на поле недостаточно сконцентрированными, сказал главный тренер клуба из Башкортостана Вадим Евсеев.В источнике
Подробнее о событии
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Вадим Евсеев — про 0:3 от «Краснодара»: «Еще 29 туров, будем работать»

Матч ТВ 12:27
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Евсеев — о поражении «Уфы» от «Краснодара» со счетом 0:3: «Хорошо, что это произошло в 1-м туре, а в не последнем»

Sport24.ru 12:16 
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Евсеев о 0:3 с «Краснодаром»: «Остались в раздевалке во втором тайме. Трудно объяснить, что случилось»

Sports.ru 12:16
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