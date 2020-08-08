Евсеев: «Уфа» словно не вышла на второй тайм матча с «Краснодаром»

Футболисты "Уфы" в начале второго тайма матча с "Краснодаром" вышли на поле недостаточно сконцентрированными, сказал главный тренер клуба из Башкортостана Вадим Евсеев. В источнике