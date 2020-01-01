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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Евсеев: «„Уфа“ снова подтвердила свой статус фабрики звезд»
Евро-футбол.ру
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев заявил, что клуб в очередной раз подтвердил свой статус фабрики звёзд.В источнике
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Евсеев считает, что «Уфа» подтвердила статус фабрики звезд

ProstoProSport 01:30 
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Вадим Евсеев предрек Фомину и Урунову успешное будущее

BetOn вчера в 16:00
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Евсеев: «В „Уфу“ молодые игроки приходят не зарабатывать, а расти»

Soccer.ru вчера в 15:22
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