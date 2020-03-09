НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Зенит» потерял два очка дома с «Уфой»Семак прокомментировал итоги матча с «Уфой»На матче «Зенита» и «Уфы» ожидается до 45 тысяч зрителейБеленов вошел в клуб Яшина, отстояв 100 матчей на нольДзюба вошел в стартовый состав «Зенита» на игру с «Уфой»ГлавноеКокорин заявил о нежелании возвращаться в «Зенит»В УЕФА ответили на сообщение о возможности переноса Евро-2020ФК «Ростов» обыграл ЦСКА в матче Российской премьер-лигиБольшунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира в НорвегииОвечкин забросил 48-ю шайбу в сезоне НХЛSportbox.RUЕвсеев раскрыл секрет успешной игры «Уфы» против «Зенита»Zenit-fk.ru14Zenit-fk.ruФутбол РоссииГазета.RuСпорт уик-эндЕвро-футбол.руSportbox.RUНева СпортУфа1.руГол.руСпорт день за днемSports.ruМатч ТВBookmaker-ratings.ruПетербургский дневникГлавный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал ничью в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ с "Зенитом" (0:0).В источнике Комментировать2Подробнее о событии Тренер «Уфы» о ничьей с «Зенитом»: секрет прост – верить в свои силыРИА Новости вчера в 14:36Евсеев: «„Уфа“ удивила „Зенит“. Мы не только отобрали очки, но и не позволили сопернику забить»Sport24.ru вчера в 14:24 Евсеев раскрыл секрет успешной игры «Уфы» против «Зенита»Матч ТВ вчера в 15:13рекламаЕщё по теме«Зенит» потерял два очка дома с «Уфой»Семак прокомментировал итоги матча с «Уфой»На матче «Зенита» и «Уфы» ожидается до 45 тысяч зрителейБеленов вошел в клуб Яшина, отстояв 100 матчей на нольДзюба вошел в стартовый состав «Зенита» на игру с «Уфой»ГлавноеКокорин заявил о нежелании возвращаться в «Зенит»В УЕФА ответили на сообщение о возможности переноса Евро-2020ФК «Ростов» обыграл ЦСКА в матче Российской премьер-лигиБольшунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира в НорвегииОвечкин забросил 48-ю шайбу в сезоне НХЛНовости