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Евсеев: футболисты получают столько, сколько заслуживают
Soccer.ru
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Футболисты получают травмы, находятся вдалеке от близких. Психика у футболистов разболтанная. А так да, Семин сказал, что нужно посмотреть на других, почему бы и нет.В источнике
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Евсеев назвал причину высоких зарплат футболистов

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Евсеев: футболисты получают столько, сколько заслуживают

ODDS.ru 12:54
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Вадим Евсеев: «Футболисты получают столько, сколько заслуживают. У них психика разболтанная, находятся вдалеке от близких»

Sports.ru 12:19
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