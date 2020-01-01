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Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс
Евсеев хотел увидеть в «Уфе» из «Спартака» Тимофеева и Мелкадзе
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, кого из футболистов «Спартака» хотел пригласить в свою команду. Однако никто из красно-белых не перешел в уфимский клуб.В источнике
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Евсеев: у меня есть дверь в «Спартаке» и в «Локомотиве», я им много лет отдал

Чемпионат 17:56
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Евсеев хотел увидеть в «Уфе» из «Спартака» Тимофеева и Мелкадзе

Спорт-Экспресс 17:50
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