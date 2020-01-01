Евсеев хотел увидеть в «Уфе» из «Спартака» Тимофеева и Мелкадзе

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, кого из футболистов «Спартака» хотел пригласить в свою команду. Однако никто из красно-белых не перешел в уфимский клуб.