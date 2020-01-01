НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс
Евсеев хотел увидеть в «Уфе» из «Спартака» Тимофеева и Мелкадзе
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
  • Metaratings
  • Футбол России
  • Матч ТВ
  • Реальное время
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, кого из футболистов «Спартака» хотел пригласить в свою команду. Однако никто из красно-белых не перешел в уфимский клуб.В источнике
1
Подробнее о событии
alt

Евсеев назвал желанных футболистов московского «Спартака»

ProstoProSport 04:05 
alt

Мелкадзе и Тимофеев могли перейти в «Уфу»

Реальное время 02:45
alt

Евсеев рассказал, кого из «Спартака» хотел пригласить в «Уфу»

BetOn вчера в 18:48
реклама
Главное
Новости