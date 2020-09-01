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Евсеев хотел увидеть в «Уфе» из «Спартака» Тимофеева и Мелкадзе
Спорт-Экспресс
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, кого из футболистов «Спартака» хотел пригласить в свою команду. Однако никто из красно-белых не перешел в уфимский клуб.В источнике
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Евсеев рассказал, кого из «Спартака» хотел пригласить в «Уфу»

BetOn 18:48
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«Никто насильно никого из „Спартака“ в „Уфу“ не будет отправлять». Евсеев — об интересе к Тимофееву и Мелкадзе

Sport24.ru 18:34 
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Евсеев: у меня есть дверь в «Спартаке» и в «Локомотиве», я им много лет отдал

Чемпионат 17:56
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