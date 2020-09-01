НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавное«Барселона» отпустит Месси, если он пропустит следующий сезон«Динамо» сыграет с тбилисским «Локомотивом» в Лиге ЕвропыДзюба заявил, что никакого конфликта с Соболевым не былоКлубы РПЛ могут пересмотреть лимит на легионеров«Даллас» обыграл «Колорадо» в матче плей-офф НХЛСпорт-ЭкспрессЕвсеев хотел увидеть в «Уфе» из «Спартака» Тимофеева и МелкадзеСпорт-Экспресс2Спорт-ЭкспрессМатч ТВГлавный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, кого из футболистов «Спартака» хотел пригласить в свою команду. Однако никто из красно-белых не перешел в уфимский клуб.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Вадим Евсеев: Уход Газизова - это потеря для всего уфимского футболаСоветский спорт 18:39Евсеев рассказал, как повлиял на «Уфу» уход гендиректора Газизова в «Спартак»BetOn 19:00«Никто насильно никого из „Спартака“ в „Уфу“ не будет отправлять». Евсеев — об интересе к Тимофееву и МелкадзеSport24.ru 18:34 рекламаГлавное«Барселона» отпустит Месси, если он пропустит следующий сезон«Динамо» сыграет с тбилисским «Локомотивом» в Лиге ЕвропыДзюба заявил, что никакого конфликта с Соболевым не былоКлубы РПЛ могут пересмотреть лимит на легионеров«Даллас» обыграл «Колорадо» в матче плей-офф НХЛНовости