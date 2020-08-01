НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
BetOnBetOn
Евсеев объяснил, почему не ушел в «Спартак» вслед за Газизовым
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Soccernews.ru
  • Sportbox.RU
  • Спорт-Экспресс
  • Soccer.ru
  • Sports.ru
  • Футбол России
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, почему не перешел в «Спартак» вслед за гендиректором Шамилем Газизовым.В источнике
1
Подробнее о событии
alt

Евсеев: как я мог уйти в «Спартак» вместе с Газизовым? Как чемодан, что ли?

Футбол России 16:02
alt

Евсеев объяснил, почему не ушел в «Спартак» вслед за Газизовым

BetOn 15:50
alt

Вадим Евсеев: «Как я мог уйти вместе с Газизовым? Как чемодан что ли?»

Матч ТВ 15:04
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости