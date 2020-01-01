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Евсеев объяснил, почему не ушел в «Спартак» вслед за Газизовым
LiveResult.Ru
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, почему не перешел в «Спартак» вслед за гендиректором Шамилем Газизовым.В источнике
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Подробнее о событии
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Евсеев об уходе Газизова: «Руководство „Уфы“ осталось прежним»

ProstoProSport 18:28 
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Евсеев ответил на вопрос, станет ли «Уфа» фарм-клубом «Спартака»

LiveResult.Ru 17:46
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Евсеев отреагировал на разговоры, что теперь «Уфа» — фарм-клуб «Спартака»

BetOn 17:42
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