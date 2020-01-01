Евсеев останется на посту главного тренера «Уфы»

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев продолжит работу с командой после разгромного поражения от "Зенита" со счётом 0:6. Об этом сообщил генеральный директор башкирского клуба Ринат Шайбеков.