НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Честный рейтинг букмекеровЧестный рейтинг букмекеров
Евсеев останется на посту главного тренера «Уфы»
Матч ТВ
  • Матч ТВ
  • Реальное время
  • Нева Спорт
  • Спорт день за днем
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Pravda.Ru
  • Спорт-Экспресс
  • RT на русском
  • КП - Уфа
  • Sports.ru
  • Евро-футбол.ру
  • BetOn
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев продолжит работу с командой после разгромного поражения от "Зенита" со счётом 0:6. Об этом сообщил генеральный директор башкирского клуба Ринат Шайбеков.В источнике
2
Подробнее о событии
alt

Стала известна судьба Евсеева в «Уфе» после разгрома от «Зенита»

Матч ТВ 11:54
alt

«После „Зенита“ были разные эмоции». Евсеев — о разгромном поражении и кризисе

Спорт-Экспресс 11:21
alt

Вадим Евсеев продолжит работу в «Уфе», несмотря на разгромное поражение от «Зенита»

Чемпионат 11:29
реклама
Главное
Новости