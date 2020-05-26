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Евсеев отреагировал на информацию о продаже «Уфы»
ToDay News Ufa
  • Bash.News0:48
«Уфа»! — написал Евсеев на своей странице в Instagram. Первая компания владеет «Лейпцигом» и «Зальцбургом», вторая — «Манчестер Сити».В источнике
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