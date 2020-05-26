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Евсеев отреагировал на слухи о возможной продаже «Уфы»
Спорт день за днем
  • Bash.News0:48
Наставник «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал слухи о возможной покупки клуба из Башкортостана компаниями Red Bull и City Football Group. ОБ этом он написал в своем Instagram.В источнике
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