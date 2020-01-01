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Евсеев ответил на вопрос, станет ли «Уфа» фарм-клубом «Спартака»
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Наставник «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, как клуб будет работать без Шамиля Газизова, который с 10 июля занимает пост генерального директора московского «Спартака».В источнике
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Евсеев ответил на вопрос, станет ли «Уфа» фарм-клубом «Спартака»

LiveResult.Ru 17:46
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Евсеев отреагировал на разговоры, что теперь «Уфа» — фарм-клуб «Спартака»

BetOn 17:42
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Евсеев: как я мог уйти в «Спартак» вместе с Газизовым? Как чемодан, что ли?

Футбол России 16:02
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