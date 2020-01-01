Евсеев ответил на вопрос, станет ли «Уфа» фарм-клубом «Спартака»

Наставник «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, как клуб будет работать без Шамиля Газизова, который с 10 июля занимает пост генерального директора московского «Спартака».