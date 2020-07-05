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Евсеев поблагодарил игроков «Уфы» после матча с «Уралом» за самоотдачу
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился эмоциями после ничьи в матче 26-го тура Тинькофф чемпионата России против «Урала» (1:1). — Во-первых, у нас было удаление.В источнике
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Евсеев прокомментировал свою эмоциональную реакцию на гол «Уфы»

Sport24.ru 14:45 
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Денис Терентьев – о своем голе в добавленное время, стычке тренера с полевым игроком и еврокубках

Горобзор.ру 14:38
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Евсеев как обычно: чуть не сбил с ног Эль-Кабира, а потом уничтожил взглядом судью. И получил желтую

Sports.ru 13:09
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