Евсеев поблагодарил игроков «Уфы» после матча с «Уралом» за самоотдачу

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился эмоциями после ничьи в матче 26-го тура Тинькофф чемпионата России против «Урала» (1:1). — Во-первых, у нас было удаление. В источнике