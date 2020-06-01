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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Евсеев похвастался точностью удара
Soccernews.ru
  • Soccernews.ru
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев опубликовал в Instagram новое видео. Евсеев поставил задачу – попасть мячом в перекладину с линии штрафной площади и справился с первой попытки.В источнике
Подробнее о событии
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«Помнят ноги-то!» Вадим Евсеев продемонстрировал точность удара по воротам

Чемпионат 12:01
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Евсеев похвастался точностью удара

Евро-футбол.ру 11:50
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Евсеев показал свой точный удар на тренировке «Уфы»: «Помнят ноги-то!»

Sport24.ru 11:28 
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