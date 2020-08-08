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Евсеев предвкушает матч «Уфы» с «Краснодаром»
Газета.Ru
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев сделал публикацию в Instagram в преддверии матча первого тура чемпионата России против «Краснодара».В источнике
Подробнее о событии
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Вадим Евсеев: «Удачные матчи „Уфы“ против лидеров уже история»

Bobsoccer 03:55
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Евсеев предвкушает матч «Уфы» с «Краснодаром»

Евро-футбол.ру вчера в 13:22
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Евсеев: календарь на старте РПЛ у нас непростой

Газета.Ru вчера в 13:20
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