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Евсеев: прозевали одну атаку «Ростова» и пропустили гол
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Футболисты "Уфы" не смогли совладать с одной атакой "Ростова" в матче четвертого тура чемпионата России и в итоге потерпели поражение, заявил главный тренер команды из Башкортостана Вадим Евсеев.В источнике
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Вадим Евсеев
российский футболист
Есть люди, которые оценивают работу судей. Кто у нас по судьям главный? Кашшаи? Наверное, все вопросы к нему. Я отвечаю за команду и футболистов. Судейские дела уже прерогатива этого человека. Ничего не могу прокомментировать.Metaratingsвчера в 12:19
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