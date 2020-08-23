Вадим Евсеев российский футболист

Есть люди, которые оценивают работу судей. Кто у нас по судьям главный? Кашшаи? Наверное, все вопросы к нему. Я отвечаю за команду и футболистов. Судейские дела уже прерогатива этого человека. Ничего не могу прокомментировать.

Metaratings

вчера в 12:19