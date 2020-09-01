Евсеев рассказал, как изменилась «Уфа» после ухода Газизова

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, как изменился клуб после ухода Шамиля Газизова с поста генерального директора клуба. Теперь он работает в «Спартаке».