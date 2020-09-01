НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс
Евсеев рассказал, как изменилась «Уфа» после ухода Газизова
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, как изменился клуб после ухода Шамиля Газизова с поста генерального директора клуба. Теперь он работает в «Спартаке».В источнике
Подробнее о событии
alt

Евсеев рассказал, как повлиял на «Уфу» уход гендиректора Газизова в «Спартак»

BetOn 19:00
alt

Вадим Евсеев: Уход Газизова - это потеря для всего уфимского футбола

Советский спорт 18:39
alt

Евсеев: «Уход Газизова — это потеря для „Уфы“ и всего уфимского футбола»

Sport24.ru 18:21 
реклама
Главное
Новости