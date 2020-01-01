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Евсеев рассказал, кто из футболистов «Уфы» переболел коронавирусом
Soccernews.ru
  • Soccernews.ru
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, кто из его футболистов переболел коронавирусом.В источнике
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Евсеев рассказал, кто из игроков «Уфы» переболел Covid-19

Soccernews.ru вчера в 15:46
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Евсеев рассказал, кто из футболистов «Уфы» переболел коронавирусом

Спорт-Экспресс вчера в 15:10
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