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Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс
Евсеев объяснил, почему «Уфа» играет от обороны
Soccernews.ru
  • Soccernews.ru
  • Спорт-Экспресс
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев объяснил, почему прививает команде оборонительный стиль игры.В источнике
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Евсеев сравнил Фомина с Бускетсом

Спорт-Экспресс 15:30
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