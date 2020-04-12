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Евсеев с женой воссоздали картину Пикассо «Девочка на шаре»
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Sportbox.RU
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев вместе с женой Татьяной показали свою версию картины «Девочка на шаре» испанского художника Пабло Пикассо.В источнике
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Евсеев с женой воссоздали картину Пикассо

Матч ТВ 13:38
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Евсеев с женой воссоздали картину Пикассо

Sportbox.RU 13:38
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Евсеев принял участие в популярном флешмобе, воссоздав картину Пикассо «Девочка на шаре»

Sport24.ru 13:20 
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