Евсеев: состоялся долгожданный трансфер

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев подвел итог матча 8-го тура РПЛ с ЦСКА (0:1). Напомним, что 21 сентября "Уфа" объявила о переходе полузащитника Владислава Камилова.