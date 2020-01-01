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Евсеев: состоялся долгожданный трансфер
CT news
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Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев подвел итог матча 8-го тура РПЛ с ЦСКА (0:1). Напомним, что 21 сентября "Уфа" объявила о переходе полузащитника Владислава Камилова.В источнике
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Евсеев: состоялся долгожданный трансфер

CT news 04:21
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Вадим Евсеев разобрал матч против ЦСКА: Одна из лучших игр «Уфы» в сезоне

Bookmaker-ratings.ru 03:17
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Евсеев: «Состоялся долгожданный трансфер, надеемся, он поможет „Уфе“»

Евро-футбол.ру 03:11
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