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Евсеев высказался на тему судейства в РПЛ
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев рассказал, как отреагировал на слова руководства клуба о возможном снятии с чемпионата после матча с "Ростовом" (0:1).В источнике
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Евсеев: «Возможное снятие „Уфы“ с турнира? Со мной это не согласовывалось»

Soccer.ru 19:21
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Евсеев высказался на тему судейства в РПЛ

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Вадим Евсеев: Мы разными глазами с судьями смотрим футбол

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