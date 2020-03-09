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Евсеев раскрыл секрет успешной игры «Уфы» против «Зенита»
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Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал ничью в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ с "Зенитом" (0:0).В источнике
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