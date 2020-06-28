Евсеев заявил, что «Уфа» выполнила свою задачу в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал результат матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком». В источнике