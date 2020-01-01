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Евсеев заявил, что «Уфа» выполнила свою задачу в матче со «Спартаком»
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал результат матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».В источнике
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Евсеев заявил, что «Уфа» выполнила свою задачу в матче со «Спартаком»

RT на русском 12:49
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Евсеев: ждали спартаковский футбол, забегания, стеночки. Но так и не увидели

Футбол России 12:25
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Вадим Евсеев: Ждали спартаковский футбол, но так и не увидели

Советский спорт 10:56
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