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ФИФА достигла прогресса по новому международному календарю
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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что организация достигла прогресса в вопросе формирования нового календаря международных матчей.В источнике
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ФИФА достигла прогресса по новому международному календарю

RT на русском 08:30
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Инфантино: ФИФА близка к решению по международному календарю

РИА Новости 08:08
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Глава ФИФА заявил, что план по оказанию помощи членам ассоциации практически завершен

Интерфакс-Спорт 07:43 
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