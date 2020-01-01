НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
RT на русскомRT на русском
ФИФА достигла прогресса по новому международному календарю
RT на русском
  • RT на русском
  • PROСПОРТ Казахстан
  • Sportbox.RU
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что организация достигла прогресса в вопросе формирования нового календаря международных матчей.В источнике
Подробнее о событии
alt

Джанни Инфантино: «Мы стали ближе к тому, чтобы представить расписание матчей»

Sportbox.RU 08:45
alt

Джанни Инфантино: «Мы стали ближе к тому, чтобы представить расписание матчей»

Матч ТВ 08:45
alt

ФИФА достигла прогресса по новому международному календарю

RT на русском 08:30
реклама
Главное
Новости