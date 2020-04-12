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В ФИФА исключили открытие летнего трансферного окна 1 июля
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Юридический директор ФИФА Эмилио Гарсия Сильверо отметил, что предстоящий летний трансферный рынок не будет открыт в установленные сроки из-за пандемии коронавируса.В источнике
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В ФИФА исключили открытие летнего трансферного окна 1 июля

Матч ТВ 20:45
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В ФИФА исключили открытие летнего трансферного окна 1 июля

Sportbox.RU 20:45
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Юридический директор ФИФА: «1 июля трансферный рынок не откроется»

Sport24.ru 16:12 
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