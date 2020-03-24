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ФИФА может продлить летнее трансферное окно до января
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Члены ФИФА обсуждают детали грядущего трансферного окна.В источнике
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Источник: ФИФА может продлить летнее трансферное окно до января

Матч ТВ 21:00
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ФИФА может продлить летнее трансферное окно до января из-за коронавируса

Чемпионат 20:16
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ФИФА предложит клубам продлить летнее трансферное окно до января из-за коронавируса

Sport24.ru 19:06 
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