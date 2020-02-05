ФИФА отреагировала на сообщения о недопуске России к ЧМ-2022

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Международная федерация футбола (ФИФА) не располагает новыми данными об участии сборной России в чемпионате мира по футболу 2022 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФИФА. В источнике