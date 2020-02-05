ФИФА прокомментировала слухи об отстранении России от ЧМ-2022

ФИФА прокомментировала слухи об отстранении России от ЧМ-2022. Как сообщает телеграм-канал "Мейстер", право на национальное унижение надо еще и заслужить. Как оказалось, Россия допущена к участию в чемпионате мира 2022 года.