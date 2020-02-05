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ФИФА прокомментировала слухи об отстранении России от ЧМ-2022
Sputnik Беларусь
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ФИФА прокомментировала слухи об отстранении России от ЧМ-2022. Как сообщает телеграм-канал "Мейстер", право на национальное унижение надо еще и заслужить. Как оказалось, Россия допущена к участию в чемпионате мира 2022 года.В источнике
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С чего всё начиналось
Накануне, 4 февраля, арабское издание BeIN Sports со ссылкой на собственные источники сообщило, что WADA якобы направило России уведомление о невозможности участия сборной страны в ЧМ-2022.
Известия 5 февраля в 05:45
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В ФИФА не подтвердили отстранение России от ЧМ-2022

РИА Новости 5 февраля в 10:03
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Ложная тревога. Данные о недопуске сборной России по футболу до ЧМ-2022 не подтвердились

ТАСС Спорт 5 февраля в 08:19
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РФС не получал уведомлений от WADA об отстранении России от ЧМ-2022

Sports.ru 5 февраля в 05:04
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