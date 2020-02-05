ФИФА прокомментировала сообщения о недопуске сборной РФ на ЧМ-2022

Международная федерация футбола (ФИФА) не подтвердила информацию о недопуске сборной России на чемпионат мира по футболу — 2022. Об этом пишет РИА Новости в среду, 5 февраля, со ссылкой на комментарий пресс-службы организации.