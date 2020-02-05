ФИФА не подтвердила информацию о недопуске сборной России на ЧМ-2022
Международная федерация футбола (ФИФА) не подтвердила информацию о том, что сборной России запретят участвовать в чемпионате мира 2022 года в Катаре. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе международной организации.В источнике
С чего всё начиналось
Накануне, 4 февраля, арабское издание BeIN Sports со ссылкой на собственные источники сообщило, что WADA якобы направило России уведомление о невозможности участия сборной страны в ЧМ-2022.
РИА Новости вчера в 10:03