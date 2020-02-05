ФИФА не подтвердила информацию о недопуске сборной России на ЧМ-2022

Международная федерация футбола (ФИФА) не подтвердила информацию о том, что сборной России запретят участвовать в чемпионате мира 2022 года в Катаре. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе международной организации.