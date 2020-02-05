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ФИФА не подтвердила информацию о недопуске сборной России на ЧМ-2022
Sputnik Беларусь
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Международная федерация футбола (ФИФА) не подтвердила информацию о том, что сборной России запретят участвовать в чемпионате мира 2022 года в Катаре. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе международной организации.В источнике
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С чего всё начиналось
Накануне, 4 февраля, арабское издание BeIN Sports со ссылкой на собственные источники сообщило, что WADA якобы направило России уведомление о невозможности участия сборной страны в ЧМ-2022.
Известия вчера в 05:45
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РУСАДА посчитало, что кто-то заказал новость об отстранении России от ЧМ-2022

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В ФИФА не подтвердили отстранение России от ЧМ-2022

РИА Новости вчера в 10:03
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РУСАДА: «Информация в СМИ о недопуске сборной России на ЧМ-2022 совершенно не отражает реальность»

Sport24.ru вчера в 07:00 
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