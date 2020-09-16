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ФИФА оценила убытки футбольной индустрии от коронавируса в $14 млрд
Подробности.ua
  • Подробности.ua
  • АБН
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Pravda.Ru
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Многие профессиональные клубы столкнулись с очень серьезными проблемами, меня также очень беспокоят молодежные академии и клубы низших дивизионов.В источнике
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В ФИФА подсчитали потери мирового футбола от пандемии коронавируса

Sport.ru 09:29
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Убытки футбольной индустрии от коронавируса составят 14 млрд долларов

Soccer.ru 09:29
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FIFA оценила потери мирового клубного футбола из-за пандемии в $14 млрд

Коммерсантъ 09:15
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