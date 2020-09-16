НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеМедведева прокомментировала возвращение к ТутберидзеКокорин впервые включен в стартовый состав «Спартака»«Ростов» направил обращение президенту РПЛ ПрядкинуАрбитражный суд Москвы решил отказать «Локомотиву» в иске к ГеркусуСуд Парижа приговорил к трем годам тюрьмы экс-главу ВФЛА БалахничеваВедомостиФИФА оценила убытки футбольной индустрии от коронавируса в $14 млрдПодробности.ua8Подробности.uaАБНBookmaker-ratings.ruPravda.RuВечерняя МоскваSports.ruFootballHDРеальное времяМногие профессиональные клубы столкнулись с очень серьезными проблемами, меня также очень беспокоят молодежные академии и клубы низших дивизионов.В источнике КомментироватьПодробнее о событии В ФИФА подсчитали потери мирового футбола от пандемии коронавирусаSport.ru 09:29Убытки футбольной индустрии от коронавируса составят 14 млрд долларовSoccer.ru 09:29FIFA оценила потери мирового клубного футбола из-за пандемии в $14 млрдКоммерсантъ 09:15рекламаГлавноеМедведева прокомментировала возвращение к ТутберидзеКокорин впервые включен в стартовый состав «Спартака»«Ростов» направил обращение президенту РПЛ ПрядкинуАрбитражный суд Москвы решил отказать «Локомотиву» в иске к ГеркусуСуд Парижа приговорил к трем годам тюрьмы экс-главу ВФЛА БалахничеваНовости