FIFA: «Информации о недопуске сборной России на ЧМ-2022 не было»

Информация об официальном отстранении российской футбольной команды от участия в Чемпионате мира в 2022 году не подтвердилась. «Допустить нельзя отстранить» — запятая еще не поставлена. Где и как в этом предложении будут расставлены акценты, Международная федерация футбола (FIFA) еще не решила.