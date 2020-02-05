FIFA: «Информации о недопуске сборной России на ЧМ-2022 не было»
Информация об официальном отстранении российской футбольной команды от участия в Чемпионате мира в 2022 году не подтвердилась. «Допустить нельзя отстранить» — запятая еще не поставлена. Где и как в этом предложении будут расставлены акценты, Международная федерация футбола (FIFA) еще не решила.В источнике
С чего всё начиналось
Накануне, 4 февраля, арабское издание BeIN Sports со ссылкой на собственные источники сообщило, что WADA якобы направило России уведомление о невозможности участия сборной страны в ЧМ-2022.
Телеканал 360° вчера в 05:34
РИА Новости 5 февраля в 10:03
Sports.ru 5 февраля в 05:04