ФИФА опровергла отстранение России от ЧМ-2022
Ранее арабский телеканал beIN Sports сообщил, что Всемирное антидопинговое агентство приняло решение отстранить сборную России по футболу от участия в чемпионате мира 2022 года. Напомним, Россия была отстранена от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года.В источнике
С чего всё начиналось
Накануне, 4 февраля, арабское издание BeIN Sports со ссылкой на собственные источники сообщило, что WADA якобы направило России уведомление о невозможности участия сборной страны в ЧМ-2022.
Телеканал 360° вчера в 05:34
РИА Новости 5 февраля в 10:03
Sports.ru 5 февраля в 05:04