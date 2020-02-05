ФИФА опровергла отстранение России от ЧМ-2022

Ранее арабский телеканал beIN Sports сообщил, что Всемирное антидопинговое агентство приняло решение отстранить сборную России по футболу от участия в чемпионате мира 2022 года. Напомним, Россия была отстранена от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года.