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FIFA: «Информации о недопуске сборной России на ЧМ-2022 не было»
LiveSport.ru
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Информация об официальном отстранении российской футбольной команды от участия в Чемпионате мира в 2022 году не подтвердилась. «Допустить нельзя отстранить» — запятая еще не поставлена. Где и как в этом предложении будут расставлены акценты, Международная федерация футбола (FIFA) еще не решила.В источнике
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С чего всё начиналось
Накануне, 4 февраля, арабское издание BeIN Sports со ссылкой на собственные источники сообщило, что WADA якобы направило России уведомление о невозможности участия сборной страны в ЧМ-2022.
Известия 5 февраля в 05:45
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В ФИФА не подтвердили отстранение России от ЧМ-2022

РИА Новости 5 февраля в 10:03
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Депутат Госдумы: слухи об отстранении России от ЧМ-2022 – происки наших недоброжелателей

Metaratings 5 февраля в 05:35
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РФС не получал уведомлений от WADA об отстранении России от ЧМ-2022

Sports.ru 5 февраля в 05:04
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