В ФИФА не подтвердили отстранение России от ЧМ-2022

Арабское издание BeIN Sports сообщило, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) якобы проинформировало Россию о невозможности участия в чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре, однако в Международной федерации футбола (ФИФА) и Российском футбольном союзе (РФС) информацию о недопуске команды к турниру не подтвердили.